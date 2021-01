Suri muusikaprodutsent Phil Spector

Spector sai kuulsaks 1960ndatel selliste bändidega nagu The Ronettes, The Crystals ja Darlene Love, kellele ta kirjutas laule ning andis välja singleid oma plaadifirma alt.

Hiljem töötas Spector koos Tina Turneri, The Beatlesi, John Lennoni ja Leonhard Coheniga. Spector nimetati 1989. aastal Rock and Roll Hall of Fame`i.

Oma elu hilisematel aastatel pälvis Spector tähelepanu oma ekstsentrilise käitumisega: ta kandis parukaid, reisis kõikjale turvameeste saatel ning kandis tulirelvi, millest ta kippus helistuudiotes tulistama, kirjutab Bloomberg.

2003. aastal kohtus Spector näitlejanna Lana Clarksoniga, keda Spector tulistas mõned tunnid pärast tutvumist. Spector väitis, et tegu oli ettekavatsemata enesetapuga. 2009. aastal mõistis kohus Spectori süüdi teise astme mõrvas ning määras talle karistuseks 19 aastat vanglas.