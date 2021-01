Hiiumaal käis koroonasügisel rohkem turiste kui aasta varem

Statistikaameti andmetel majutati mullu septembris Hiiumaal enam kui 1000 turisti rohkem kui 2019. aastal samal ajal. Oktoobris 2020 ületati 2019. aasta tulemus enam kui 500 ja novembris enam kui 100 võrra. Detsembri kohta ametil veel statistikat koostatud pole.

Külalistemaja Dagen Haus kliendihaldur Kristine Oago rääkis, et madalhooaeg on olnud neile edukas.

"Jäid ära küll võib-olla suuremad firmaüritused, aga sõprusseltskondade osakaal jällegi tõusis," lausus Oago.

Mullu suvel avatud elamuskeskus Tuuletorn seadis oma eesmärgiks saada aasta lõpuks 25 000 külastust. Kokku käis seal külastajaid 32 000, kellest madalhooajal tulnuid oli siiski väiksem osa ehk veidi üle 4000 inimese. Tuuletorni juhataja Kristina Halla ütles, et praegu käiakse keskuses peamiselt nädala teises pooles.

"Inimesed saavad oma plaane seada nädala lõpu poole ehk neljapäev, reede, laupäev, pühapäev on populaarsemad päevad," lausus Halla.

Kärdla sadamas tegutsev šampanjabaar ja restoran Kork on esimest korda lahti aasta ringi. Korgi omanik Andre Abner rääkis, et erinevalt varasemast ei kukkunud klientide arv seekord augusti lõpus järsult ning novembri keskpaigani oli äri päris hea. Siis tuli tõsisem langus, kuid aasta lõpus pühadeperioodil läks olukord taas paremaks.

Otsust, kas uksed on lahti ka järgmisel talvel, veel tehtud pole, aga pigem oleks see võimalusel plaanis.

"Järjepidevus on siin ikkagi oluline, et juba kaugemalt tulijad teavad, et Kork on lahti. Kui me vahepeal paneksime kinni, siis tekib selline ebakindlus, et "kas nad on?". Nii et pigem oleme lahti," lausus Abner.