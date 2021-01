Algava nädala esimesel poolel valitseb pakane

Ööl vastu esmaspäeva sajab mitmel pool sajab lund, selginemisi on rohkem Kesk-Eestis. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Külmakraade on 11 lõunas ning kolm läänes.

Hommik tuleb samuti pilvine. Mitmel pool sajab lund ning saartel on võimalik ka lörts. Tuul puhub valdavalt edelast 2 kuni 9, saartel ja rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Lõuna-Eestis külmetab -11 kraadiga, lääne pool on oodata -1 kuni -7 kraadi.

Päeval on pilvisem Eesti ülemises osas, idas ja lõunas on päikest loota rohkem. Mitmel pool sajab lund ning saartel on võimalik ka lörts. Edelatuul puhub 3 kuni 9, mere ligidal kuni 13 meetrit sekundis. Temperatuur jääb suuresti -1 ja -7 kraadi vahemikku, Lõuna-Eestis on kuni -10, saarte rannikul kohati +2 kraadi.

Uue nädala ilm on mitmekülgne. Teisipäeval hõreneb lõuna poolt pilvkate ning selgema taeva all on taas oodata krõbedaid miinuskraade.

Ka kolmapäev on külm ning saartelt alates algab lumesadu ja tuisk, mis neljapäeva öösel läheb üle lörtsiks.

Reedeks on ka öine keskmine temperatuur juba oluliselt soojem, seega mitmel pool sajab lörtsi.