Jõgeva volikogu umbusaldas Aivar Kokka ja vallavanem Tiit Läänet

Uueks volikogu esimeheks valis volikogu Jõgeva haigla juhi Peep Põdderi, uueks vallavanemaks veel mullu kevadel valda juhtinud ja siis umbusalduse saanud Aare Olgo (mõlemad Keskerakond), kirjutab Tartu Postimees.

Umbusaldajad leidsid, et Koka plaanide tõttu on valla eelarvega liiga pillavalt ümber käidud ning et vallavanem ja abivallavanemad ei vasta volikogu liikmete arupärimistele ega pea kinni plaanidest ja lubadustest.

Uus volikogu esimees Peep Põdder märkis, et vallavalitsuse senised ettevõtmised ja plaanid tuleb üle vaadata, näiteks peaks tema sõnul hindama spordihoone Virtus projekti, keskväljaku rajamist ning vajadusel ehitusmahte vähendama.