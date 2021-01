Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonikõnelustel tulevad esmaspäeval arutlusele digi-, haridus- ja kultuuriteemad ning läbirääkimisdelegatsiooni liige Keit Pentus-Rosimannus möönab, et haridusküsimustes on oodata tõsiseid vaidlusi.

Üks keeruline teema on kõnelustel ilmselt eestikeelne haridus, milles Reformierakonnal ja Keskerakonnal on erinevad seisukohad. "Vaidlused haridusplokis saavad olema tõsised," ütles reformierakondlane Pentus-Rosimannus "Vikerhommikus".

Pentus-Rosimannuse sõnul on haridusarutelu keskmes küsimus, kuidas leida lahendusi, mis endiselt eesti- ja venekeelsete laste hariduses olevat lõhet võimalikult kiiresti kaotada aitaks, kuna Eestis on suur hulk noori, kes keele tõttu ei saa osa meie heast haridussüsteemist, mis hiljem mõjutab nende konkurentsivõimet edasise hariduse omandamisel ja töö leidmisel.

Senist võimukõneluste kulgu hindas viiendat korda valitsusläbirääkimiste delegatsiooni kuuluv Pentus-Rosimannus asjalikuks ja töiseks. Ta tõstis esile seda, et mõlemad parteid konsulteerivad teemade ettevalmistamisel ka valdkondade esindajatega. Kogenud poliitiku sõnul hakkab moodustatavat koalitsiooni ka edaspidi iseloomustama see, et otsustusprotsessidesse kaasatakse ka valdkondade eksperte või inimesi, keda otsused puudutavad.

Pentus-Rosimannus lisas, et kui kõik läheb suuremate tõrgeteta, siis selle nädala lõpuks võiks koalitsioonikõnelustel olla sisuteemad läbi arutatud ja kokku lepitud. Ministrikohtade jaotuse ja konkreetsete isikuteni jõutakse pärast seda.

President Kersti Kaljulaid nimetas Kaja Kallase peaministrikandidaadiks möödunud neljapäeval pärast seda, kui Jüri Ratas oli Keskerakonnale langenud kuriteokahtlusele viidates peaministriametist tagasi astumisest teatanud.