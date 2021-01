Teisipäeval on ilm mõõdukate miinuskraadidega, nädala teine pool toob sula

Teisipäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund, saartel võib ka lörtsi tulla. Puhub edela- ja lõunatuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Külma on 7 kuni 13, Kagu-Eestis kuni 15 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur -4 kraadist +1 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on Kesk- ja Ida-Eestis pilves selgimistega ja olulise sajuta, lääne pool on pilvisem ning sajab lund. Puhub mõõdukas lõuna- ja edelatuul. Õhk on sisealadel karge, saartel ja läänerannikul pehmem.

Päev on pilves selgimistega. Kohati sajab nõrka lund. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, õhtul pöördub alates saartest kagusse ja tugevneb veidi. Külma on Lääne-Eestis 1 kuni 6, Kesk- ja Ida-Eestis 7 kuni 12 kraadi, saarte läänerannikul on sooja kuni 2 kraadi.

Kolmapäeva öö on kuiv ja karge, Kesk- ja Ida-Eestis on külma alla 15 kraadi. Päeval läheb pilve ning pärastlõunal hakkab alates saartest sadama lund ning tugevneva tuule tõttu ka tuiskama.

Neljapäeval murrab soe läbi: ilm on sajune ning läheb sulale. Teeolud halvenevad. Öö hakul on Ida-Eestis külma kuni 12 kraadi, saartel on vaid vähesed miinused, hommikuks valitsevad Lääne-Eestis plusskraadid ning õhtuks soojeneb õhutemperatuur 0 kraadi ümbrusesse ka ida pool.

Reedel ja laupäeval sulailm püsib, enam on sajupilvi Eesti kohal reede õhtul.