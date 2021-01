Raietööde planeerimiseks kõrgendatud avaliku huviga ehk KAH-aladel korraldab RMK kohaliku kogukonnaga kaasamiskoosolekuid. Inimesed aga tunnevad, et RMK ei kaasa kogukondi, neid pelgalt informeeritakse juba lukku löödud töödest ning sisulist diskussiooni on vähe. ETV saade "Suud puhtaks" uuris olukorda avalikul arutelul Valgamaal Apteekrimäel.

13. jaanuaril peetud koosolekul tutvustas RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp lähipiirkonna elanikele linnalähedase metsa majandamise plaane. "Sellel aastal on meil plaanis siin tee ääres, mis on enamuses küll juba lage, üks lageraie, mis on 0,6 hektarit, kergliiklustee ääres ohtlike puude raie ja siin ka sanitaarraie, kus on ürask oma töö teinud," osutas Sepp välja prinditud ja puude vahele riputatud kaardile.

Poolsada kohale tulnud huvilist ei ole kõiges ühte meelt, kuid lageraiet ei taha keegi näha. "Te ütlete, et Eesti tingimustes on kõige tulemuslikum uuendada metsa lageraiega, millega luuake taimede kasvuks soodsad valgustingimused. Kas see on teie isiklik arvamus või on see RMK arvamus või on see teaduslikult tõendatud fakt?" küsis üks kohaletulnu.

Kogukonna eestkõneleja, loodusfotograaf Arne Ader lisas: "Võib-olla keegi tahab uut autot, võib-olla mõni tahab uut naist ka, aga uut metsa meil ei ole tarvis."

Küsimusele, kas omavalitsuse ja kogukonna soovidega arvestamine võiks olla RMK jaoks prioriteet, vastas metsaülem Sepp, et prioriteediks on seadus ja see kehtib nii kodanikele kui RMK-le.

Apteekrimäe plaanitavate tööde läbirääkimised aga jätkuvad. RMK ootab kogukonna kirjalikke ettepanekuid 15. veebruariks, pärast seda ootab ees uus kohtumine.

Sarnaseid avalikke arutelusid peab RMK üle Eesti. Arutelude eesmärk on RMK andmetel täpsustada avaliku huviga riigimetsa ala piire, tutvustada nende alade metsade majandamise pikaajalist kava ning esitleda alal planeeritud raiekohti. "Enne lõpliku kava kinnitamist tutvustame nende eelnõu kohalikule kogukonnale ja võimalusel arvestame laekunud ettepanekutega," seisab RMK kodulehel.

Miks on siis metsatülid kasvanud kuumaks ka mujal kui Apteekrimäel ning jõudnud isegi kohtusse välja? "Suud puhtaks" uurib, miks konfliktid kogukonna kaasamise juures tekivad ning kuidas neid lahendada saaks. Kuidas KAH-alasid määratakse, mis saab siis, kui kogukonna ja RMK plaanid ei ühti ning milline on kohaliku omavalitsuse roll inimeste ja riigi masinavärgi vastuseisus?

Saates arutlevad Ohtu Loodusseltsi juhatuse liige Anu Aug, MTÜ Rannamänniku kaitseks asutaja Lydia Koitla, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste rakendusuuringute keskuse analüütik Maie Kiisel, TÜ maastikuökoloogia teadur Anneli Palo, RMK peametsaülem Andres Sepp ning RMK Lääne-Harju metsaülem Jürgen Kusmin.

