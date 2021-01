Maastikusõidukiga võib lisaks Lämmi- ja Pihkva järvele minna ka Peipsi jääle

Alates teisipäevast on lubatud maastikusõidukiga minna ka Peipsi järve jääle.

Samamoodi võib maastikusõidukitel liikuda Lämmi- ja Pihkva järvede jääl.

Viibimine järvejääl on lubatud kuni piirirežiimieeskirjaga kehtestatud viibimiskeelu alani, mille piirivalvurid nüüdseks tahtmatute piiriületuste ning eksimiste vältimiseks juba ka vastavate siltidega tähistanud on.

Vaniku, Pabra ja Kriiva järvede jää aga veel sedavõrd tugev ei ole ning neil piiriveekogudel võib jätkuvalt liikuda vaid jalgsi.

Pattina järve jääkate on endiselt ebaühtlane ja ohtlikult nõrk, mistõttu on sinna minek keelatud. Samuti on keelatud viibida jääl Võhandu jõe suudmele ning Salusaarele lähemal kui 200 meetrit ning Narva jõe lähtmele lähemal kui kilomeeter.

Ühtlasi on keelatud väljuda järve jääle Uhtinina ja Piirissaare vahelisel alal ning Piirissaarest kagu suunas jäävale jääalale.

Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits selgitas, et tulenevalt piirirežiimi eeskirja nõudest peab Peipsi järve jääle väljumisel transpordivahendiga kaugemale kui üks kilomeeter kaldast oma väljumise piiriveekogu rakenduses või lähimas kordonis registreerima.

Ta rõhutas, et ilmastikuolude kiirel halvenemisel, õige raja kaotamisel või hätta sattumisel tuleb kohe helistada hädaabinumbril 112.

Leevenenud piirangutest ja paranenud jääoludest hoolimata tuleb Ernitsa sõnul jääl liikudes olla ettevaatlik.