Vastlakuklid on juba müügil, aga rahva nõudmisel teise nime all

Eestlased on kummaline rahvas – vastlakukleid tahetakse süüa juba aastavahetuse paiku, aga need pagarid, kes neid õige nime all müüvad, saavad pahandada. Nii ongi pagariärides müügil saiakesed vahukoorega, mis nädal enne vastlaid üle öö nime vahetavad.

Vastlad on tänavu õige varakult, juba 16. veebruaril. Kuigi liulaskmiseni on kuu aega aega, käib kuklimüük juba täis tuuridel. Tänavu on kondiitritele appi tulnud parim müügimees.

Tallinnas Kadriorus asuva Vesivärava kohviku kogemus näitab, et inimesed pole viimast piparkooki lõpunigi jõudnud süüa, kui neil tekib kange himu vastlakuklite järgi.

Kukleid on käidud küsimas ka jõulude ajal, aga esimene plaaditäis läks tänavu ahju 2. jaanuaril ja kohviku juhataja Tiiu Kereme sõnul saab Eesti rahval neist isu täis umbes kuu aega pärast vastlaid.

"Me korra proovisime jaanipäeval teha, ei söödud hästi. Ehmunud pilguga vaadati ja me ei proovi seda enam," meenutas Kereme.

Kuigi suur kukliisu tuleb peale ammu enne vastlaid, siis valitseb nime osas kummaline puritaanlus ja nii müüb Vesivärava kohvik neid vahukooresaiakese nime all, vaid nädal enne vastlaid tulevad need õige nime all müüki.

"Ma olen neid teinud poolest jaanuarist, aga eelmine aasta juhtus selline lugu, et osa inimesi, kes on konservatiivsemad, arvasid, et vastlakukleid nii vara teha ei tohi, et iga asi jäägu ikka traditsiooniliselt sinna, kuhu ta kuulub. Et vastlakukkel peaks olema maksimaalselt enne vastlaid," rääkis Helle koogistuudio omanik Helle Kass.

Nii otsustaski Kass sel aastal kukliteo algust veidi edasi lükata ja esimestel päevadel pole soovijatest puudust olnud. Üllaval kombel on seni suur osa tellimusi laekunud hilisõhtuti ja kukleid on tellitud ka pool kaks öösel.

Tänavu on hea kukliaasta ka supermarketites. Esimesed vastlakuklid jõudsid Rimisse müüki jaanuari alguses ja kohapeal tehtud kuklid müüvad kaks korda paremini kui mullu.