Aas rääkis kolmapäeval riigikogu infotunnis, et neljarajaliste teede väljaehitamise rahastamiseks on kolm võimalust: riigieelarve, laenuraha ja PPP-projektid. Seejuures oleks tema sõnul kõige kallim variant PPP ja kõige odavam riigi enda raha kasutamine.

"Kindlasti minu eelistus oleks see, et riik teeks seda ise, sest see tõepoolest on odavam," ütles minister ja lisas, et PPP varianti võiks kaaluda siis, kui riik muid võimalusi ei leia.

Aas märkis, et kõigepealt tuleb uuel valitsusel otsustada, kas soovib PPP protsessi üldse käivitada.

Minister nentis ka, et PPP-projektide ettevalmistamine või vähemalt esimese pilootprojekti ettevalmistamine võtab kauem aega ja ehitus saaks alata kõige varem 2023. aastal.

2019. aasta detsembris kiitis valitsus heaks PPP põhimõtted ja juhised, mille alusel riik saab koostöös erasektoriga välja ehitada suuri taristuprojekte. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning rahandusministeerium said ülesande valmistada ühiselt ette PPP pilootprojekt, milleks maanteeameti soovitusel valiti Libatse–Nurme teelõigu väljaehitamine.