Ülekanne kogu üritusest algas Eesti aja järgi kell 17 (kohaliku aja järgi kell 10). Kõigepealt vannutas kohtunik Sonia Sotomayor asepresidendi ametisse Kamala Harrise. Veidi enne kella 19 vannutas ülemkohtu esimees John G. Roberts jr presidendiks Joe Bideni.

Seekordne ametisse vannutamise tseremoonia oli suuresti virtuaalne, kuid siiski toimus ka mitu tseremoniaalset üritust.

Tseremoonial tegid muusikalise etteaste Jennifer Lopez ja Garth Brooks, Lady Gaga esitas USA hümni.

Biden ja Harris koos abikaasade Jill Bideni ja Douglas Emhoffiga tervitavad ka sõjaväge ning asetavad Arlingtoni kalmistul tundmatute sõdurite hauale pärja.

Bideni ja Harrise ametisse vannutamise tseremoonial osales veel kolm presidenti: Barack Obama abikaasa Michelle'iga, George W. Bush abikaasa Lauraga ning Bill Clinton abikaasa Hillaryga.

Lõpuks suunduvad Biden ja Harris Valgesse Majja.

Traditsiooniliselt on ametisse vannutamise tseremoonia üks osa ka mööda Pennsylvania avenüüd toimuv paraad, siis tänavu toimub hoopis virtuaalne rongkäik, mida juhatab näitleja Tony Goldwyn. See algab Eesti aja järgi õhtul kell 22.15 ning selles näidatakse esinejaid ja kõnelejaid üle kogu riigi.

Kui tavapäraselt on presidendi ametisse vannutamise tseremooniat kohapeal jälgimas sajad tuhanded pealtvaatajad, siis koroonapandeemia tõttu seda tänavu ei toimu. Pealtvaatajaid tähistavad Kapitooliumi ja Washingtoni monumendi vahele paigutatud 200 000 USA lippu.

Biden kõnes: see on demokraatia päev

USA vastne president Joe Biden kutsus oma ametissevannutamisele järgnenud kõnes üles ühtsusele, hoiatades eesseisvate keeruliste väljakutsete eest.

"See on Ameerika päev, see on demokraatia päev. Ajaloo ja lootuse päev," lausus ta Kapitooliumi trepil.

Ajal, mil Ühendriigid seisavad silmitsi koroonaviiruse pandeemia ja sügavate poliitiliste lõhedega, manitses Biden, et "väljakutsetega toimetulekuks on vaja nii palju enamat kui sõnu, vaja on kõige tabamatumat kõigist asjadest demokraatias, ühtsust".

President tõotas muu hulgas alistada poliitilise ekstremismi ja kodumaise terrorismi.

Ühendriigid seisavad silmitsi "poliitilise ekstremismi, valgete ülemvõimu toetajate, kodumaise terrorismi tõusuga, millele me peame vastu seisma, ning me alistame need", lausus ta oma esimeses kõnes riigipeana.