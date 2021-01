Ilm läheb soojemaks ja vesisemaks, teed muutuvad libedaks

Neljapäeva öösel laieneb lumesadu üle maa, tuiskab. Saartel läheb sadu pärast keskööd üle lörtsiks ja vihmaks ja suureneb jäiteoht. Tuul puhub kagust 5 kuni 12, rannikul puhanguti 15, saartel 18 meetrit sekundis, pärast keskööd nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -2 kuni -8, Ida-Eestis kuni -12 kraadi, pärast keskööd alates saartest tõuseb, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab mandril lund ja tuiskab, õhutemperatuur on -4 kuni -10 kraadi. Saartel ja läänerannikul sajab lörtsi ja vihma, sekka jäävihma. Õhutemperatuur on -3 kraadist +3 kraadini ja libeduse oht on suur.

Päeval tungib soe edasi ja lääne pool läheb sadu järk-järgult üle lörtsiks ja vihmaks, jäiteoht on suur. Ida pool sajab aeg-ajalt lund ja on ka tuisku, õhtul muutub sealgi sadu vesisemaks ja siis lakkab. Lõuna- ja edelatuulel on kiirust 4 kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb -2 kraadist +3 kraadini, Kirde-Eestis on külma -4 kuni -7 kraadi. Õhtul temperatuuri tõus jätkub.

Reede öösel on veel nii miinus- kui ka plusskraade, päev tuleb juba kõikjal plusskraadidega. Lörtsi ja vihma sajab enam öösel ja taas õhtul.

Laupäeval jätkub sooja võidukäik, öö lisab ka lörtsi ja vihma.

Nädala lõpul ja uue algul tiirutab temperatuur 0 ümber. Vesisema saju sekka tuleb ka lumisemat.