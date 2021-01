Kaja Kallas ütles Maalehele antud usutluses, et loodavas valitsuses saab Reformierakonnal ja Keskerakonnal olema ministreid ühepalju, kuid uue presidendi valimiseks vajab võimuliit juurde veel vähemalt üht erakonda.

Kes saavad ministrikohad, aga ka riigikogu esimehe ja tulevase presidendi kohad, seda Kallas nimeliselt veel täpsustada ei soovinud.

Ta ütles, et kindlasti on riigikogu esimees koalitsiooni kokkuleppe osa, kuid kas see võiks olla valitsusjuhi kohalt tagasi astunud Keskerakonna esimees Jüri Ratas, seda Kallase sõnul veel arutatud pole.

Kallase sõnul ei ole Reformierakonnal ja Keskerakonnal piisavalt hääli ka selleks, et valida kahekesi riigikogus uus president ning selleks oleks vaja juurde veel vähemalt üht erakonda.

Kas uus võimuliit oleks valmis toetama Kersti Kaljulaidi teist ametiaega, kui ta OECD juhiks ei saa, vastas Kallas diplomaatiliselt, et ka seda pole arutatud: "Aga ma usun, et Kersti Kaljulaid on täiesti hästi hakkama saanud."