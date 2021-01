Tartu ja Jõhvi arestimajade ülesannete üleandmisega vanglatele loodetakse kokku hoida kulusid. Vanglates saab ka pakkuda kinnipeetavatele paremaid tingimusi, ütles siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse-, ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar.

"Neid kinnipidamiskohti, mida riik on siis ehitanud on piisavalt vaba pinda selle jaoks, et nendes asukohtades, kus täna, ennekõike Tartu ja Jõhvi, kus on olemas nii vangla kui arestimaja, siis ühest loobuda ja mitte paralleelset kulu riigina üleval pidada," ütles Kommusaar.

Eelnõu on praegu menetlusel õiguskomisjonis, kus sellele seisab vastu Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluv Kert Kingo. Kingo sõnul ei muuda eelnõu midagi paremaks või efektiivsemaks.

"See nii-öelda väidetav kokkuhoidmine toob kaasa selle, et kannatab inimeste, kodanike turvatunne. Aga ka kriminaalpolitsei operatiivsus ja näiteks ka menetluste tähtajad, mille jooksul on võimalik neid kriminaalmenetlusi lõpuni viia. Need hakkavad venima. Siis siin see tasakaal on kindlasti paigast ära," sõnas Kingo.

Riigikogu õiguskomisjoni aseesimees, reformierakondlane Toomas Kivimägi seevastu toetab plaani.

"Turvatunde teema on iseenesest oluline märkus, aga ma olen aru saanud, et see on arestimaja on täiesti eraldatud ala. Ta asub küll vangla territooriumil, aga kokkupuudet vangidega - seda ei ole. Piltlikult öeldes on seal sein vahel. Jah, võib olla teatud määral uurimiste läbiviimiseks see mõnevõrra komplitseerib tegevust PPA töötajate poolt, aga ma arvan, et see on ikkagi korraldamise küsimus ja aja möödudes loksub see ikkagi paika," rääkis Kivimägi.

Õiguskomisjoni esimees, keskerakondlane Jaanus Karilaid ütles, et võimuliit EKRE-ga ei lubanud neil eelnõuga edasi liikuda. Nüüd loodab Karilaid 30 päeva jooksul eelnõu lõpliku teksti valmis saada.

"Teatud küsimustes peab usaldama eksperte. Nii justiitsministeeriumi, siseministeeriumi kui ka PPA esindajad on korduvalt õiguskomisjonis käinud selle eelnõu raames. Kõikide käest on küsitud erinevate aspektide koha pealt. Nii, et kõigele on antud vastused ja ma arvan, et nüüd oleks küll aeg selle eelnõuga edasi liikuda, et jõuda ka tulemuseni," ütles Karilaid.

Siseministeeriumi asekantsleri Veiko Kommusaar sõnul on ettevalmistused nii kaugel, et seaduse vastuvõtmisel saaks samal nädalal vangla arestimaja ülesanded üle võtta.

"Oleme kokku leppinud nii politsei kui ka vangla vahel tingimused, et oleks tagatud 24/7 juurdepääs patrullpolitseinikele, oleks tagatud juurdepääs uurijatele uurimistoimingute läbi viimiseks, oleks olemas piisaval hulgal ülekuulamisruume, oleme valmistunud, et politseinikul oleks võimalik oma tööd vanglas teha ka oma arvutis ja oma infosüsteemis - kõik need eeltööd on tänaseks tehtud."

Justiitsministeeriumi vanglate poliitika asekantsler Priit Kama kinnitab, et politsei- ja piirvalveametiga on koostöö juba väga hea ja ka nende poolt on valmisolek ümberkorralduseks olemas.