Reopalu kalmistu hauatähiste rüüstamisega vahele jäänud 76-aastane Paide mees on oma teo üles tunnistanud.

Kõik ristidelt varastatud vask- ja messingplaadid on kätte saadud, kuid kuna need on jälgede segamiseks kokku pressitud, pole veel kindel, kas õnnestub neid restaureerida. Olev Kenk