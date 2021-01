TTP-l on plaanis on kolmekorruseline Kalma sauna hoone renoveerida ja juurde ehitada neljakorruseline hooneosa. Uue kompleksi nimeks on taotluses märgitud Kalma hotell.

Taotluses on märgitud, et detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada võimalused muinsuskaitse all oleva amortiseerunud Kalamaja saunahoone ümber ehitamiseks ja laiendamiseks majutushooneks-spaahotelliks.

TTP müügikonsultant Rainis Nagel ütles ERR-ile, et kuigi detailplaneeringu algatamise avaldus on sisse antud, on praegu tegu vaid uitmõttega.

"Täiesti nullpunktis oleme praegu sellega. See teema on praegu ooteriiulis. Anname teada, kui hakkame sellega ka füüsiliselt tegelema. Praegu on see ainult uitmõte, ei midagi kindlat. Meil on miljon asja käsil ja see ei ole kindlasti meil prioriteet number üks," lausus Nagel.

Nagel lisas, et kuigi detailplaneeringut soovitakse algatada, ei tähenda see, et taotluses esitatud lahendused ka sellisena kunagi teoks saavad.

Spaahotelli arhitektuurse kontseptsiooni on koostanud M. Pressi Arhitektuuribüroo AS.

Amortiseerunud Kalma saunahoone on muinsuskaitse all ja seetõttu on selle renoveerimiseks koostatud eritingimused. Näiteks ei tohi juurdeehitis ületada hoone ajaloolise osa maksimaalset kõrgust; säilitada tuleb punastest tellistest korsten saunahoone tagafassaadil. Samas pole muinsuskaitselisi piiranguid selle kohta, kuidas hakkaba välja nägema juurdeehitis ning milliseid materjale selle ehitamiseks kasutatakse.

Juurdeehitis peab selgelt eristuma olemasolevast saunahoonest, olema äratuntavalt moodne, samas ei tohi domineerida lähiala ajalooliste hoonete ega keskkonna üle. Juurdeehituse lahenduse sobivuse üle otsustab Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond.

Alale on kavandatud kuni kaheksa parkimiskohta, juurdepääs on planeeritud Vana-Kalamaja tänavalt.

Praegu on kinnistu Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringus märgitud ühiskondlike hoonete funktsiooniga. Planeeringu taotleja ehk TTP soovib, et koostamisel olevas linnaosa üldplaneeringus muudetaks maakasutus ärimaaks.

1928. aastal valminud uusklassitsistliku art deco elementidega saunahoone projekteeris arhitekt Aleksander Wladovsky.

Kalma spaahotelli eskiislahenduse joonisega saab tutvuda SIIN (pdf)