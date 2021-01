Lääne-Nigula otsustab tuulepargi eriplaneeringu võimaliku lõpetamise

Volikogu märkis eriplaneeringu lõpetamise eelnõu seletuskirjas, et menetluse käigus on ilmnenud asjaolusid, mille tõttu pole planeeringu edasine menetlemine mõistlik ega võimalik.

Volikogu teatel on praguseks selge, et tuulepargi rajamine ainsasse sobivasse asukohta Risti aleviku lähedale oleks vastuolus ülekaalukate avalike huvidega. "Valla ja kohaliku kogukonna jaoks oleksid tuulepargist saadavad kasud hüpoteetilised ja kaudsed, kuid kahjud samas oleksid tõenäolised ja korvamatud," seisab seletuskirjas.

Tuulepargi rajamiseks vajaliku ala suurus on ligikaudu 2500 hektarit.

Möödunud aasta novembris andis külavanem Lea Lai volikogule üle kohalike pöördumise tuulepargi rajamise peatamiseks, millele oli alla kirjutanud ligikaudu 1100 inimest.

Protesti allikaks on ka see, et tuulikud oleks pretsedenditult suured ehk kuni 290 meetrit kõrged ja need asuksid liiga lähedal elamutele.

Enefit planeeringumenetluse lõpetamist ei toeta ja peab menetluse lõpetamist ennatlikuks.

Eesti Energia tütarfirma Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas ütles Lääne Elule, et kui volikogu eriplaneeringu lõpetab, läheb ettevõte oma õigusi kaitsma kohtusse ning praegu ühtegi tõsiselt võetavat argumenti planeeringu lõpetamiseks ei ole.

Kärmase sõnul on firma teinud ka kohalike soovil muutusi projektis: Ristil pole enam õhuliini, vaid maakaabel; firma lubab maksta majaomanikele; raadatava metsamaa suurus on koos kaablialuse maaga 70–80 hektarit.

Lääne-Nigula Vallavolikogu on seisukohal, et planeeringumenetluse lõpetamine riivab küll Enefit Greeni õiguseid, kuid mitte ülemääraselt ega pöördumatult.

Otsus ei välista aga uue ja muudetud tingimustel tugineva planeeringu algatamist Enefit Greeni poolt.

Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul.