Pärnu linnavolikogu ei umbusaldanud aseesimeest

Umbusaldusavalduse esitasid 17. detsembril 14 volikogu Isamaa ja Reformierakonna fraktsiooni liiget, kellega ühines sotsiaaldemokraat Kalev Kaljuste.

Allakirjutanud heitsid Kullerkupule ette, et see kirjutas sotsiaalmeedias Saarde vallas Eesti lipu kõrvale heisatud Euroopa Liidu lipu kohta: "Häbi teil olgu, Saarde valla valitsejad. Kas vabadussõdalased andsid oma elu Euroopa föderatsiooni eest? Isegi lipuseadus ei ole teile püha. Maha võtta kohe see võõras orjastav lipp!".

Umbusaldajate hinnangul kahjustas Kullerkupp linnavolikogu mainet, rünnates omavalitsusjuhte ja nimetades Euroopa Liitu orjastavaks. Volikogu enamus sellega ei nõustunud ning häältega 19 poolt ja 20 vastu kukkus umbusaldusavaldus läbi.

Pärnu linnavolikogus on 39 liiget. 20 valimisliidu Pärnu Ühendab, Keskerakonna ja EKRE esindajat kuuluvad koalitsiooni, 19 Isamaa, Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide esindajat opositsiooni. Hääletamisest võttis osa 39 volinikku.