Ees ootab pigem pilvine öö ning mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma. Paiguti püsib jäidet ja lisaks tekib udu. Tuul on lõunakaarest 4-10, rannikul kuni 14, enne südaööd saartel veel kuni 17 m/s. Temperatuur kõigub -5 kuni +2 kraadini.

Hommik tuleb pilves selgimistega ja olulise sajuta. Siiski võib paiguti veel udu ja jäidet olla. Tuul püsib lõunakaares 4-10, läänesaartel iiliti 14 m/s. Temperatuur jääb -1 ja +2 kraadi vahele.

Päeval on ka üksikuid selgimisi, läänes on sajuvõimalus suurem. Pärastlõunal jõuab Edela-Eestisse uus sajuala, levides edasi kirdesse. Siis tugevneb ka lõuna- ja kagutuul 5-12, rannikul kuni 18 m/s. Temperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Nädal lõpeb üsna pilvise taeva, ajutise lörtsisaju ja plusskraadidega, ainult laupäeval jõuab sadu meieni ilmselt alles õhtul. Esmaspäeval suurt sadu pole ning õige pisut temperatuur langeb. Teisipäeval on tagasi ajutine lumi, lörts ja vihm. Miinuskraadid jäävad öisesse aega.