USA senat toetas Bideni kaitseministri kandidaadile erandi tegemist

Bidenin kandidaadi Lloyd Austini läbiminek pole olnud enesestmõistetav, sest mees lahkus äsja sõjaväeteenistusest kindrali auastmes.

USA seadusandluse kohaselt peab kaitseminister enne ametisseastumist olema erus vähemalt seitse aastat.

Esindajatekoda on juba oma heakskiidu andnud ja Austini ametisseastumine vajab veel vaid senati kinnitust.

Austin lubas teisipäeval senati relvajõudude komitee kuulamisel tegeleda muu hulgas äärmuslastega sõjaväe enda ridades.

Austin lubas puhastada "meie read rassistidest ja äärmuslastest, ning luua õhkkond, kus igaühel, kes on sobiv ja tahab, on võimalus teenida seda riiki väärikalt".

"Kaitseministeeriumi töö on hoida Ameerika meie vaenlaste eest turvalisena. Kuid me ei saa seda teha, kui mõned meie vaenlased on meie enda ridades," ütles Austin.

Tema kommentaarid järgnesid teatele, et Bideni ametisseastumise tseremooniat Washingtonis turvavate tuhandete rahvuskaartlaste seast eemaldati pärast taustakontrolli 12 meest.

Vastuseks küsimusele, mis on peamised ohud Ühendriikidele, nimetas 67-aastane erukindral koroonapandeemiat ja Hiinat.

Austin oli napisõnaline konkreetsete projektide osas, mida ta kaitseministeeriumi juhina kavatseb ette võtta, kuid kirjalikes vastustes senaatoritele ütles ta, et kavatseb üle vaadata president Donald Trumpi ettepanekud tuua USA sõjaväelasi ära Saksamaalt ja Somaaliast. Samas toetab ta USA üksuste väljaviimist Afganistanist.

Vastates ohu kohta Iraanist, kellega Biden soovib taastada dialoogi, sõnas Austin, et Teheran on endiselt destabiliseeriv element regioonis ning oleks ohtlik, kui Iraani režiimil oleks ligipääs tuumarelvadele.