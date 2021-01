Kiik: võimalik piirangute ühtlustamine üle Eesti jääb uue valitsuse lauale

"Oli teadusnõukogu ettepanek valitsusele kaalumiseks, kas piiranguid ei peaks üle maakondade piirkondadevahelise liikumise vähendamiseks ühtlustama," ütles Kiik neljapäevase valitsuse istungi kohta.

Selle otsuse võimalus jääb uuele valitsusele, sest nakatumised ja haiglaravil olevate inimeste arv näitavad stabiliseerumise trendi, lisas Kiik. "Ei ole mõistlik, et lahkuv valitsus hakkab radikaalseid samme võtma, seda enam, et viiruse leviku kõrgperiood on ületamisel."

Ametist lahkuva valitsuse peaminister Jüri Ratas (KE) ütles neljapäeval valitsuse istungi järgsel pressikonverentsil, et valitsus valmistab ette lisapiiranguid 13 maakonnas ning hetkel on pooleli rahalise kompensatsiooni arutelu.

"Täna olid ka valitsuse laua peal lisapiirangud, lisapiirangud 13 maakonnas, mis puudutavad söögikohtasid, spaasid. See vajab veel rahalist arvutust, et mis see kompensatsioonimeede on," ütles ta.

Praegu on Harjumaal ja Ida-Virumaal restoranide tegevus piiratud, nad saavad olla avatud kell 06.00 - 19.00. Spaad, kinod ja teatrid on suletud, samuti on keelatud enamus meelelahutusest.