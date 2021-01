Ministrid arutavad 500 naela maksmist järgmisel nädalal, kuid rahalise toetuse ülevaatamine on kindel. Praegust süsteemi on süüdistatud koroonaviiruse epideemia pikendamises, mille käigus inimesed peavad haigena tööle minema.

Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock väidetavalt pooldab 500 naela maksmist neile, kelle koroonaviiruse test oli positiivne. Nädalas läheks see maksma 453 miljonit naela, kuid kulusid saaks vähendada poole võrra, kui maksta ainult nendele inimestele, kes ei saa kodus töötada.

"Kõikide kohalike omavalitsuste kulud koroonatestide tegemiseks ja rahaliste toetuste maksmiseks katab valitsus ning igal omavalitsusel on õigus teha valitsuse skeemist eraldi makseid," teatas Suurbritannia tervishoiuministeeriumi pressiesindaja.

Suurbritannia peaministri kabineti kantselei uuringud näitavad, et koroonateste lähevad tegema ainult 17 protsenti sümptomitega inimestest.

"Tahtmine vältida eneseisolatsiooni on nüüd koroonatestide tegemisel suurim takistus. Ainult iga neljas inimene isoleerib end kõigiks kümneks päevaks ja 15 protsenti jätkab tööl käimist," on kirjas kantselei dokumentides.

Londoni ülikooli kolledži tervisepsühholoogia professori Robert Westi sõnul on koroonaviiruse epideemia puhangu algusest ainult 20-30 protsenti viiruse sümptomitega inimestest olnud korralikult karantiinis.

"Kui vaadata riike, mis on koroonaviiruse tõrjega edukalt toime tulnud, on need riigid teinud nii, et inimestel on olemas rahalised võimalused enda isoleerimiseks," teatas West.

Loughbouroughi ülikooli töötaja Duncan Robertson leidis siiski, et kõigepealt tuleb tagada, et inimesed ei hakkaks raha nimel sihilikult koroonaviirusega nakatuma.