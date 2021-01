Nädalavahetus on plusskraadidega

Laupäeva öösel on pilvedes selgimisi, kuid kohati võib siiski vähest vihma või lörtsi sadada. Paiguti tekib ka udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 11, mere ligidal kuni 17 meetrit sekundis. Termomeetril on -1 kuni +3 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik saabub pilves selgimistega ja olulise sajuta, küll aga püsib paiguti udu. Lõuna- ja edelatuul puhub 4 kuni 10, rannikul iiliti 16 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb kõikjal 0 ligidale, kõige soojem on saartel +3 kraadiga.

Päev tuleb samamoodi õrnade selgimistega ja suurema sajuta. Tuul püsib lõunast ja edelast 4 kuni 10, rannikul kuni 14 meetrit sekundis, õhtupoolikul pöördub kagusse ja lühiajaliselt nõrgeneb. Temperatuur jääb 0 ja +3 kraadi vahele.

Pühapäeval on temperatuur kõikjal kindlalt plusspoolel ja mitmel pool on vihmalörtsine. Esmaspäevgi on pilvine, kuid vähemalt suurema sajuta. Teisipäeva öösel on taas jäiteoht ning päeval kimbutab jälle vihm ja lörts. Kolmapäeva öösel langeb temperatuur natukene ja viib keskmise näitaja jälle miinusesse.