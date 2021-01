Senat hakkab Trumpi tagandamissüüdistust arutama 8. veebruaril

Tegemist on sisuliselt kahenädalase viivitusega, mis võimaldab senatil vahepeal tavapäraste asjadega tegelda, sealhulgas hääletada president Joe Bideni valitsuskabineti kandidaatide üle ja arutada võimalikke samme koroonaviiruse leevenduspaketiga seoses.

Demokraatide enamusega esindajatekoda hääletas 13. jaanuaril ootuspäraselt Trumpile mässule õhutamise süüdistuse esitamise poolt, millega käivitus tema vastu ametlik tagandamisprotseduur. Esindajatekojas andis süüdistuse esitamise poolt hääle 232, vastu oli 197 rahvaesindajat ja neli jättis hääletamata. Demokraatidega liitus kümme vabariiklast.

Trumpile esitatud süüdistus puudutab 6. jaanuaril Washingtonis peetud kõnet, mille järel tungisid tema toetajad USA kongressihoonesse. Vägivallas ja selle järel hukkus viis inimest, kellest enamus olid sissetungijad.

Senati vabariiklaste juht Mitch McConnell noomis ametist lahkuvat presidenti ja jättis ukse Trumpi süüdimõistmisele avatuks.

Senatis on lisaks demokraatidele Trumpi süüdimõistmiseks 17 vabariiklase häält ja McConnell ei ole välistanud, et toetab süüdistust. Samas ei ole see eriti tõenäoline, kuna paljud senati vabariiklased peavad süüdistuse esitamist pärast Trumpi ametist lahkumist demokraatide kampaaniaks ja kättemaksuks. Tagandamise peamiseks tulemuseks oleks lisaks Trumpi toetajate ärritamisele Trumpilt uue kandideerimise võimaluse võtmine.