Jalgsirännak lõppes mõnele ajateenijale jäise suplusega

Seekord andis talvine ilm kuperjanovlastele võimaluse ületada jalgsi Tamula järv ning vähemalt 15-kilose varustusega joosta üle Võhandu jõe. Vee vool ning jäätükid jooksusillal segasid ülesande täitmist sedavõrd, et mõned sõdurid kukkusid jäisesse vette.

"Sa ei tohi väga seisma jääda. Hakkad jooksma lihtsalt. Tempo aina tõuseb ja tõuseb. Kui jääd seisma, siis hakkad vajuma ja siis on juba raske jalgu vee seest välja tõsta," kirjeldas ajateenija Filipp Kond.

Need, kes vette kukkusid, said minna kohe soojaks köetud telki riideid vahetama ning seejärel jätkasid ülesannete täitmist.

"Kõik ootasime juba, tahtsime proovida, mis ees ootab. Kuigi olid mingid jutud, et võime sisse kukkuda, aga mõtlesime, et vaatame, mis saab," lisas teine ajateenija Steven Sildnik.

Kuperjanovi jalaväepataljoni sõdurid läbisid lahinguvarustuses 16 kilomeetrit, mille jooksul tuli neil kohaneda erineva keskkonnaga.

"See on traditsioon, mida on viljeldud taasiseseisvunud Eestis ja taasloodud pataljonis. Kuna me oleme jalaväepataljon ja jalgsitegevus on meie leib, siis korra aastas me teeme pataljoni koosseisus ühe jalgsirännaku," rääkis Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem major Indrek Sarap.

"Selle rännaku eesmärk on harjutada jagsirännaku protseduure nii üksikvõitlejana, seda, kuidas rännaku ajal oma varustust hoida, mismoodi süüa ja juua pataljoni tasemel. Mismoodi allüksused liiguvad, kuidas vajadusel vahetada marsuuti, ühendust pidada," lisas Sarap.