600 inimest rajas Väätsale lumelinna

Viiendat korda peetud Väätsa lumememmede paraadile kogunes korraldajate hinnangul umbes 600 lumememmeehitajat. Sel korral oli lumes lustimas eriti palju täiskavanuid, mis on ilmselge märk sellest, et hing igatseb vabadust.

Keskpäeval, kui viienda lumemmede paraadi ettevalmistustega algust tehti, kogunes Väätsa ja Paide vahelise maantee äärde sadu lumememmeehitajaid. Korraldajad lugesid osalejate arvuks umbes 600. Sel korral paluti püstitada erilisi lumekujusid, kuigi keelatud polnud ka tavalised lumememmed.

Näiteks Paide politseinikud voolistid lumest elusuurse politseiauto, parlamendisaadik Lauri Läänemets aga revolutsioonilise madruse. Veel kerkis Väätsa tee äärde mitu lumeonni ning sadu lumememmesid.

"Liiga märg ja eilne vihm mis tuli, vajutas selle lume kokku natukene. Küntud põllud on all ja natuke mudaseks läks," võttis korraldaja Maarja Ahveldt ilmaolud kokku.

Aga vesisest lumest ei hoolinud keegi, kaasa löödi kogu pere või sõpruskonnaga, vanaisad lustisid koos lastelastega.

"Igal aastal oleme käinud perega, lapsed ja lapselapsed, kõik koos teeme," ütles memmeehitaja Ervin. "Ta on omaette üritus. Ja praegu eriti, perioodil kus on haigused, on hea mõnus siin olla."

"Siin on suur maa-ala, kus inimesi on lausa Väätsani välja, autosid kõik täis, kõik hoiavad seda distantsi mõnusalt. Hea on teha, ikka tullakse kodust välja," kirjeldas teine memmeehitaja Hele.

Lumememmede paaraad Väätsa-Paide maantee ääres kestab täpselt senikaua, kuni vihm ja soojakraadid lubavad.