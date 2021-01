Ööl vastu esmaspäeva sajab lund ja lörtsi

Baltimaadesse jõuab järgneval ööl tihedam lume- ja lörtsisadu, kohati tuleb sekka ka vihma. Hommikuks on suurem sadu taandunud põhjanaabrite juurde ja päev tuleb olulise sajuta.

Ööl vastu esmaspäeva puhub kagu- ja lõunatuul 3-8, hommikul Liivi lahe ümbruses puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub -1 kuni +1 kraadini.

Pilvi jagub ka hommikusse ning paiguti on udu. Vaid Lääne- ja Põhja-Eestis sajab kohati lörtsi ja vihma, kuid lõuna pool suuremat sadu ei tule. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-8, Liivi lahel iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on kuni 1 kraad.

Esmaspäeva päeval on peamiselt pilves ilm ja kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul, mis saartel pöördub edelasse puhudes 4-10, rannikul on puhanguid kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi.

Teisipäeval levib suurem lume- ja lörtsisadu alates kagust üle Eesti. Ka kolmapäev on sajune ning edasi sadu nõrgeneb ning pilvisus hõreneb. Põhjakaare tuulega saabub külmemat õhku ning keskmised langevad nädala edenedes alla nulli.