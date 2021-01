Ragn-Sells soovib sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jessele saadetud kirjas, et nende töötajad lisatakse riskirühma nimekirja, mis tagaks eelisjärjekorras vaktsineerimise.

Ettevõte soovib, et eelisjärjekorda lisataks jäätmeautode juhid, autojuht-laadijad ja sorteerijad.

Ettevõtte personalijuht Irene Metsis märkis, et eelkõige jäätmeautode juhid ja prügisorteerijad puutuvad igapäevaselt kokku muu hulgas ohtlike meditsiinijäätmetega, mille maht ja nakkusoht seoses COVID-19-ga on märgatavalt kasvanud.

"Rag-Sellsis töötab umbes sada töötajat, kes igapäevatööd tehes riskivad pidevalt tervisega, kogudes meditsiinijäätmeid tervishoiusüsteemist ning muid ohtlikke jäätmeid. Nende töötajate risk kokku puutuda nakkusohuga ja seejärel haigestuda COVID-19-sse on väga kõrge," märkis Metsis.

Metsise sõnul on ettevõte omalt poolt kõik teinud, et töötajate tervis oleks maksimaalselt kaitstud, kui siiski on näha, et inimeste kindlustunne on saanud seoses kõrge riskiga üksjagu kannatada. "Autojuhtide seas on risk kõige kõrgem just haiglate jäätmeruumide teenindamisega, kus töötajad on sunnitud jäätmeid tõstma mahutitesse," nentis Metsis.