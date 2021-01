USA saatkonna uus hoone Suur-Ameerika tänaval pole planeeringuni jõudnud

Tallinna linnavolikogu võõrandas mullu suvel riigile Suur-Ameerika 3/Väike-Ameerika 4 asuva kinnistu. Riik omakorda kavatseb selle kinnistu müüa Ameerika Ühendriikide saatkonnale, kes kavatseb oma esinduse ruumid Kentmanni tänavalt ära kolida.

USA saatkonnast kinnitati ERR-ile, et saatkond on koos USA välisministeeriumiga jätkamas plaanidega ehitada uus saatkonnahoone Suur-Ameerika kinnistule.

"Praegu pole paigas ehitamise ajakava, kuivõrd kinnistu omandamise ja projekteerimise protsessid alles käivad," ütles USA saatkonna pressiatašee Mark Naylor, kelle sõnul toimub kõik koostöös Eesti valitsuse ja Tallinna linnaga.

Detailplaneeringu algatamisettepanekut pole Tallinnale veel tehtud, ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Kui kaua võib detailplaneeringu algatamiseni minna, on abilinnapea sõnul keeruline öelda, sest see sõltub paljudest tegureitest.

Kas saatkond soovib detailplaneeringuga ka ümberkorraldusi liikluses, nagu on tehtud saatkonna praeguses asukohas, pole Novikovi sõnul linnale teada antud.

"Juhul kui algatamise taotlus tuleb, siis kaalume seda menetluse käigus ning kujundame seisukoha. Kui taotluses on ette nähtud teatud ulatuses liikluse ümberkorraldust, siis hinnatakse võimalusi erinevate spetsialistide poolt," lausus Novikov.

Suur-Ameerika 3/Väike-Ameerika 4 kinnistu asub Tallinnas superministeeriumi hoonekompleksi taga. Praegu asuvad seal linnale kuuluvad spordiväljakud ja kogukonnaaed.

Välisminister Urmas Reinsalu on varem ERR-ile öelnud, et Eesti omakorda soovib oma saatkonnahoonet USA pealinnas laiendada, saades juurde sobivad ruumid suursaadiku residentsiks, kus korraldada ka vastuvõtte. Siiani on residentsi ruume üüritud, nüüd on aga soov jõuda püsiva lahenduseni, mida asutakse linna pealt otsima. Seega on tegemist riikide vastastikuse kinnisvaratehinguga.

Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ütles suvel ERR-ile, et vahetustehinguks tuleb mõlemad kinnistud ära hinnata. Suur-Ameerika 3/Väike-Ameerika 4 kinnistu hinnaks on pakutud kuus miljonit eurot.