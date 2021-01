Lähipäevad toovad lumelisa

Teisipäeva öö algab Lääne-Eestis kohati vähese vihma ja lörtsiga ning mõnel pool uduselt. Pärast keskööd jõuab Kagu-Eestisse lume- ja lörtsisadu, mis laieneb aeglaselt põhja-loode suunas. Tuul pöördub järk-järgult lõunakaarest põhjakaarde ning ulatub 2 kuni 8, rannikul öö hakul puhanguti 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -5 kuni +1 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab lund peamiselt mandri lõuna-, kesk- ja idaosas. Puhub nõrk põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on -5 kuni +1 kraadi. Teed on mitmel pool libedad.

Päeval laieneb lume- ja lörtsisadu üle maa, idapoolsetes maakondades tuleb sekka ka vihma. Tuul puhub põhjakaarest 3 kuni 9, saartel ja rannikul põhjast ja loodest puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 ja +2 kraadi vahel.

Kolmapäev on lume- ja lörtsisajuga, ida pool tuleb kohati sekka ka vihma. Põhja- ja loodetuul, mis külma juurde kannab, on Lääne-Eestis puhanguline, Ida-Eestis jääb päeval vaikseks. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt -2 kuni +2 kraadi vahel.

Neljapäeval domineerivad juba vähesed miinuskraadid, mitmel pool jätkub lumesadu, on selgimisi. Reedel ja laupäeval tuleb lund juurde. Ööl vastu reedet võib õhutemperatuur langeda pikemate selgimiste korral kohati alla -10 kraadi, valdavalt on külma 6 kraadi ringis, päeval miinused vähenevad. Ka laupäeval püsib õhutemperatuur valdavalt miinuspoolel.