"Euroopal peaks olema oma õiglane osa," ütles teisipäeval Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn.

Euroopa Liit tegi ettepaneku luua vaktsiinide ekspordi register pärast seda, kui ravimifirma AstraZeneca teatas, et tulemas on tarneprobleemid.

"Ma saan aru, et on tootmisprobleeme, kuid siis peab see kõiki mõjutama ühtemoodi. See ei ole eesmärk seada Euroopa esimeseks, vaid tagada Euroopale õiglane osakaal," lisas Spahn.

AstraZeneca teatas eelmisel reedel, et ei suuda oma vaktsiini tarnimise kohuseid Euroopa Liidu ees enne märtsi täita.