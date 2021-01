Töötuks jäänud ministrid panustavad esialgu puhkusele

Kultuuriministri kohalt lahkunud Tõnis Lukas (Isamaa) ütles, et ei ole välistatud, et ta poliitikas ka edasi tegutseb. "Avalik elu on mulle kutsumus ja konti mööda," selgitas ta. Kindlasti kandideerib ta sügisel kohalikel valimistel. Kuid kuna praegu ta professionaalne poliitik ei ole, ootab ta hoopis häid pakkumisi, mida edasi leivatööna teha.

Endine justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) plaanib pühendada oma aja sügisestele kohaliku omavalitsuse volikogu valimistele kodukohas Saaremaal, mille jaoks on vaja kampaania koostada. Praegu on Aeg IRL-i Saaremaa piirkonna juhatuse liige.

Rahvastikuministri ametis olnud Riina Solman (Isamaa) on enda sõnul tegelenud ministriameti otsade kokku tõmbamisega ja tuleviku jaoks on aega veel olnud vähe. Esiteks loodab ta puhata, seejärel aga tegeleda rahvastiku- ja perepoliitika teemadega edasi, mida saab järgmisena teha Tallinna linna volikogus. Ta kinnitas, et kandideerib kohalikel valimistel.

Solmani mõtted on ka oma äri alustamise juures. "Kui on soodne olukord, siis võib-olla sobib volinikul ka kommunikatsioonibürood teha", ütles ta.

Endine keskkonnaminister Rain Epler (EKRE) rääkis, et ametialaselt ei ole tal veel konkreetset plaani paigas. "Plaanin nädal või kaks raamatut lugeda ja puid teha. Need tegevused on jäänud tagaplaanile. Plaanin jälgida roheleppe täitmist ja rohepööret, hoian silma peal metsandusteemalistel arengutel ja õlugi tahab kevadel tegemist," lausus Epler.

Kohalikel valimistel kavatseb Epler kandideerida. "Seal on mõistlik kandideerida, juba et kohalikus elus aktiivsemalt osaleda," lausus Epler.

IT- ja väliskaubanduse ministri ametit pidanud Raul Siemgi (EKRE) on võtnud nõuks kandideerida sügisel kohalikel valimistel.

Ametialaste plaanide kohapealt jäi Siem kidakeelseks. "Ma arvan, et kuna aastaid ei ole puhanud, siis kõigepealt puhkan paar nädalat ja siis vaatame, mis elul pakkuda on," sõnas ta.

Küsimusele, kas Siem soovib jätkata ettevõtluses või poliitikas vastas ta, et neid valikuid saab teha siis kui need valikud on laual. "Üks ei välista teist. Võimalik, et neid valikuid ei tule teha, aga võimalik on ka, et tuleb teha. Eks aeg annab arutust," rääkis Siem.

Maaeluministri kohalt lahkunud Arvo Aller kavatseb esialgu jätkata ettevõtluses, tegeledes nõustamisega põllumajanduse valdkonnas. "Eks ma püüan jätkata sellega, mis aasta tagasi jäi tegemata," sõnas Aller.

Ka Aller plaanib sügisel kohalikel valimistel kandideerida. "Jah, tuleb kandideerida, et kohalikus elus kaasa lüüa."