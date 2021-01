Ümbrikupalka maksnud ettevõtete osakaal mullu langes

Maksuameti hinnangul jäi riigilt ümbrikupalga tõttu saamata 134 miljonit eurot maksuraha. Kuigi ümbrikupalga maksmine pisut vähenes, suurenes kümnendiku võrra ettevõtetes tehtud kontrollide arv. Ümbikupalga maksmisega vahele jäänud ettevõtetelt küsiti juurde kokku 12,5 miljonit eurot tööjõumakse ehk varasema aastaga võrreldes umbes kolmandiku võrra enam.

Maksuameti maksuauditi osakonna valdkonnajuht Oscar Õun ütles "Aktuaalsele kaamerale", et amet tegi mullu rohkem menetlusi.

"Ka eriolukorra ajal olime seda meelt, et peame ikkagi ühiskondlikku ootust täitma. Me ei saa tekitada seda signaali ettevõtjate seas, et maksuamet pandeemia ajal maksujärelevalvet ei tee. Lõppkokkuvõttes tegime rohkem menetlusi, aga see ei olnud eesmärk omaette," lausus Õun.