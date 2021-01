Kolmapäev on vihmane ja plusskraadidega

Kolmapäeval on ilm sajune ja plusskraadidega, edasi läheb jälle külmemaks.

Kolmapäeva öö on pilvine, sajab lund ja lörtsi, kohati ka vähest vihma ja on jäidet. Puhub põhja- ja kirdetuul 3 kuni 8, põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis ning Lääne-Eestis põhja- ja loodetuul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Temperatuur on -1 kraadist idas +1 kraadini läänes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on ka pilvine ning mitmel pool sajab lund ja lörtsi, rannikul kohati ka vähest vihma. Lisaks on paiguti udu ja jäidet. Puhub põhja- ja kirdetuul 2 kuni 8, Lääne-Eesti saartel põhja- ja loodetuul kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur püsib -1 ja +1 kraadi vahel.

Ka päev tuleb pilvine ning paljudes kohtades sajab lund ja lörtsi, rannikul võib ka vähest vihma tulla ning jäitest pole pääsu. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest 2 kuni 8, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhtul pöördub läänekaarde ja nõrgeneb. Temperatuur tõuseb kõikjal kuni +2 kraadini.

Nädala teises pooles läheb taas külmemaks ja miinuskraadid toovad mitmele poole värsket lund. Reede öösel on mõnes kohas külma kuni -14 kraadi. Ühtlasi tõuseb nädalavahetusel tuul, seega paiguti on ka tuisku taas oodata.