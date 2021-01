Ida-Virumaal jagati kultuurkapitali preemiaid

Kultuurkapitali elutööpreemia pälvis Sillamäe ajaloo talletaja, kohaliku muuseumi varahoidja Aleksandr Popolitov, kes annetas muuseumile Eesti ühe suurema mineraalide kogu. Popolitov tunnistas, et ta tahaks elus veel palju jõuda.

"Aastad on vihisenud mööda nagu nool. See oli nagu eile, kui muuseumi lõime. Eks tööd on ju tehtud, aga nüüd ootamatult saangi varsti 75-aastaseks. Annaks jumal veel aastaid, sest palju on tegemata," ütles Popolitov.

Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi juht Vladimir Võssotski ütles sillamäelasena, et Popolitovit teavad vist kõik linlased. "Kui meelde tuletada oma lapsepõlve, siis Aleksandr oli alati olemas. Ta ongi Sillamäe linnale pühendunud uurija ja entusiast."

Ida-Virumaa kultuurkapitali elutööpreemia üleandmine Aleksandr Popolitovile. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Kultuuripärli mööduva aasta silmapaistva töö eest sai Piia Tamm, kes jõuab juhtida nii Jõhvi kontserdimaja kui ka Viru filmifondi. "On ju palju selliseid tegijaid, kes on väga keskendunud ühe asja peale. Piia puhul võibki esile tuua seda, et ta on ääretult mitmekülgne persoon ja isiksus," sõnas Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi esimees

Vladimir Võssotski.



Piia Tamm tunnistas, et 2020. aasta oli kultuurivaldkonnas väga eriline. "Iga kultuurielamus ja -kohtumine oli erakordselt õrn ja hõrk, seda võibolla selle pärast, et neid hetki oli mitu korda vähem, kui me muidu harjunud oleme."

Lisaks peapreemiatele andis Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp veel 5 aastapreemiat ja 7 tunnustuspreemiat. Kokku küündis preemiafond üle 13 000 euro.