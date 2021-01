USA teatas suhete taastamisest palestiinlastega

USA suursaadiku kohusetäitja Richard Mills teatas Bideni otsusest ÜRO Julgeolekunõukogu kõrgetasemelisel kohtumisel, öeldes, et Ühendriikide uus administratsioon usub, et "see on parim viis tagada Iisraeli tulevik demokraatliku ja juudiriigina, toetades samas palestiinlaste legitiimseid püüdlusi saada oma riik ning elada väärikalt ja turvaliselt".

Trumpi administratsioon andis enneolematut toetust Iisraelile, tunnustades Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, kolides USA saatkonna Tel Avivist Jeruusalemma, vähendades finantsabi palestiinlastele ning muutes suhtumist Iisraeli asunduste ebaseaduslikkusesse maadel, mida peavad enda omaks palestiinlased.

Iisrael hõivas Jeruusalemma idaosa ja Jordani jõe läänekalda 1967. aasta sõjas. Rahvusvaheline kogukond peab mõlemat piirkonda okupeeritud territooriumiks ning palestiinlased soovivad, et need oleksid osa nende tulevasest iseseisvast riigist. Iisrael on ehitanud Ida-Jeruusalemma ja Läänekaldale asunduskodud ligi 700 000 juudile.

Mills rõhutas Bideni administratsiooni tasakaalustatumat lähenemist Iisraeli-Palestiina konfliktile.

"Uue administratsiooni all on USA poliitika toetada vastastikku kokku lepitud kahe riigi lahendust, milles Iisrael elaks rahus ja turvaliselt elujõulise Palestiina riigi kõrval," sõnas ta.

Suursaadik rõhutas, lahendus nõuab nii palestiinlase kui iisraellaste kokkulepet ning rahu ei saa peale suruda.