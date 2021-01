Haljala tehas on Eestis suuruselt kolmas. Tehas on varasemalt tootnud aastas kuni ligi 20 miljonit liitrit õlut, kokku suudab tehas koos karastusjookide ja mahladega toota aastas 30 miljonit liitrit.

Haljala tütarettevõtte Viru Õlu müük tehingu hulka ei kuulu.

Õlletehas plaanib Haljalasse võtta tööle umbes 20 inimest, viimastel kuudel on Haljalas olnud seitse töötajat, kes on tootnud karastusjooke ja testinud seadmeid. "Meie siht on suurendada tootmist Eestis jõudsalt. Kui tehas töötab täisvõimsusel, palkame inimesi juurde," ütleb Pyynikin Brewing Company asutaja Tuomas Pere.

Esimesed Haljalas valmistatud karastusjoogid tulevad Soomes müüki sel nädalal

"Sel nädalal alustame meie esimeste Haljalas valmistatud karastusjookide tarnimist Soome. Tänaseni oleme õllede ja teiste jookide tootmisprotsessi süvenenud ning seadmeid testinud. Meie eesmärk on käivitada kogu õlletehas aasta esimesel poolel," rääkis Pere.

Haljalas kavatsetakse toota karastusjooke ja joogisegusid ning teisi suuremahulisi tooteid. Ettevõtte tootearendus, turundus, müük ja haldus jäävad Tamperesse.

Peale koroonapiirangute lõppemist plaanib ettevõte avada Haljala õlletehase kõrval baari ja õllepoe. Pyynikil on ka populaarsed tap roomid Helsingis ja Tamperes.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe Einar Vallbaumi sõnul on õlletehase tegevuse jätkamine tore uudis. "Eelmine aasta nõrgendas majandust ka siin. Kõik uued töökohad on teretulnud," märkis ta.

2005. aastal toodeti õlletehases 16,5 miljonit liitrit õlut. Sel ajal oli Viru Õlu turuosa Eestis 13 protsenti. Erinevate aegade tuntud õllemarkide hulka kuuluvad nt. Puls, Wiru, Frederik, Bear Beer, Žiguli, Palmse ja Toolse.

Lõpliku tehingu plaanivad osapooled sõlmida lähinädalatel.