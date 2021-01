Tervishoiuministeeriumi ettepanekul tehtud otsust põhjendati asjaoluga, et pärast karantiini ja piirangute kehtestamist on koroonanakkuste arv hakanud vähenema, kuid on endiselt kõrge.

"Juhtude arv Leedus väheneb, kuid vähenemise tempo, võrreldes eelmiste nädalatega, on aeglustunud," ütles terviseminister Arunas Dulkys.

Ta lisas, et see ei tähenda, et meetmed pole end õigustanud - õnnestunud on stabiliseerida olukorda haiglates.

Karantiin kehtestati Leedus mullu 7. novembril ja 16. detsembril pikendati seda kuni 31. jaanuarini.