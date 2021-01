YouTube ja teised sotsiaalmeediaplatvormid peatasid Trumpi kontod pärast seda, kui tema poolehoidjad tungisid 6. jaanuaril Washingtonis kongressihoonesse.

Läinud nädalal kinnitas videoportaal, et Trumpi veidi alla kolme miljoni jälgijaga kanali peatamist pikendatakse.

Google'ile kuuluvat YouTube'i on kritiseeritud, kuna see reageeris vägivallale Washingtonis võrdlemisi aeglaselt. Samuti on ette heidetud, et platvormil levitatakse ohtralt vandenõuteooriaid.

"Arvestades vägivalla jätkumise võimalust, jääb Donald J. Trumpi kanal peatatuks," ütles firma pressiesindaja uudisteportaalile Politico.

Ettevõtte teatas ka, et Giuliani kontolt võetakse ligipääs Partner Programile, mis lubab sisuloojatel videode pealt tulu teenida. Põhjuseks toodi järjepidev valeinfo levitamine USA valimiste kohta.

Muu hulgas on 76-aastane advokaat postitanud oma 600 000 jälgijaga kanalile videoid pealkirjadega "The Biden Crime Family's Payoff Scheme" ja "Election Theft of the Century".

Keelu taustal on kohtuhagi, kus firma Dominion Voting Systems nõuab endiselt New Yorgi meerilt Giulianilt 1,3 miljardit dollarit kahjutasu sotsiaalmeedias levitatud laimavate väidete eest, et firma tegeles valimispettusega.

YouTube'i teatel saab Giuliani otsuse 30 päeva jooksul vaidlustada, tingimusel, et otsuse põhjustanud probleem on lahendatud.