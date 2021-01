Pärnumaal puhkes tüli Uulu kalmistu värava sulgemisest autodele

89-aastane pärnakas Mart Kenk pani püsti jõulise protestikampaania, kui Uulu kalmistu sulges väravad mootorsõidukitele. Jalgsi oma abikaasa hauale minekuks on vahemaa Kengi jaoks liiga pikk.

Pärnu Haldusteenuste juhataja Riho Lääts selgitas, et kalmistu väravad pandi kinni seaduse tõttu. "Seal on kirjas üks punkt, kus on kirjas, et inimesed peavad saama häirimatult kasutada kalmistu territooriumi. Kui käiakse autodega, sõidetakse inimeste vahel, siis seda ei saa häirimatult kasutada," selgitas Lääts.

Läätse sõnul rippus tegelikult juba aastaid Uulu kalmistu väravas silt, mis lubas sisse sõita ainult valdaja loal, aga tee tõkestati sügisel füüsiliselt mootorsõidukitele, sest ligi 23 hektari suuruses rahulas kihutati, sokutati illegaalset prügi ja sigatseti muul moel.

Haldaja möönab, et ajastus vahetult enne hingedepäeva polnud ehk parim, aga juhib tähelepanu, et kella 9 kuni 15 on tööpäeviti kohal kalmistuvalvur, kes avab igale soovijale väravad, ning nähtaval kohal on mitu telefoninumbrit, kuhu igaüks saab helistada ja ka väljaspool tööaega värava avamist paluda. Teisiti ei saakski ju läbi viia ei matuseid ega muid asjatoimetusi, mis eeldavad transporti.

Kenk ei ole valvurile helistamise võimalust kasutanud, sest tema hinnangul on surnuaed koht, mida inimene võib vabalt külastada igal ajal, millal ta tahab.

Kenk kaebas väravate sulgemise otsuse peale haldusfirmale, linnavalitsusele ja õiguskanslerile.

Kõigi ametkondade vastus Kengile on sisuliselt sama: seadus näeb ette, et kalmistul peab järgima häid tavasid, aga ka tagama häirimatu kasutamise. Üldjuhul on autoliiklus kalmistul keelatud, kuid kes küsib, saab sisse. Sama põhimõte kehtib sisuliselt üle Eesti.

"Pealtnägija" konsulteeris ka ligipääsetavuse ekspertide ning puuetega inimeste kojaga ja nende vastus on, et kuni jalgväravad on lahti ning pole treppe või muid takistusi, mis segaks ratastooli kasutamist, nemad probleemi ei näe.