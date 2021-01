Kui seni olid põhilised koroonakolded Harju- ja Ida-Virumaa, siis nüüd on viirus jõudsalt hakanud levima Lõuna-Eestis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul Lõuna-Eesti haigestumusmuster ülejäänud Eestist ei erine.

"Meil on teadmata asukohaga nakatumised, meil on perekondades nakatumised, töökohad, koolid - selles mõttes ei erine Lõuna-Eesti kuidagi muudest piirkondadest. Samamoodi on hoolekandes palju nakatumisi. Nii ta läheb," rääkis Härma.

Iga kolmanda koroonadiagnoosi saanu puhul ei õnnestugi nakatumiskohta selgeks teha, pea sama palju saab tõve külge pereringis.

Viiruse kiirest levikust sõltumata ei ole terviseameti hinnangul praegu vaja kehtestada Lõuna-Eesti mõne piirkonna osas lisapiiranguid, nagu seni on olnud Harjumaal ja Ida-Virumaal.

"Võib öelda, et nakatumise tase on Eestis ühtlustunud selles vaates, et kui seni oli Harjumaal, Ida-Virumaal väga kõrge nakatumistase ja mõnes maakonnas väga madal, siis praegu on kogu Eesti ühtviisi väga kõrgel tasemel. Harjumaal on nakatumine pisut langenud, mistõttu COVID-19 teadusnõukoda on teinud ettepaneku ühtlustada Eestis kehtivaid piiranguid nii toitlustusele, huviharidusele kui ka laiemalt," rääkis terviseminister Tanel Kiik.

Ühtsed piirangud tagavad Kiige sõnul maakondade võrdse kohtlemise ning aitavad inimestel neid paremini mõista ja peaksid pärssima maakondade vahelist liikumist.

"Kui me räägime piirangutest, siis küsimus, mille üle arutame, on see, kui palju peaks olema huvitegevuses, spordis grupipiirang sisetingimustes, välistingimustes, mis peaks olema toitlustusasutustes täituvuse nõue, samamoodi kui palju ühes laudkonnas võiks inimesi olla, samamoodi erinevate ürituste puhul meelelahutussektoris, avalike ürituste puhul osalejate arvu piirang, samuti ruumide täituvuse piirangud," selgitas Kiik.

Kui valitsus neljapäeval piirangute ulatuses üksmeelele ei peaks jõudma, siis mitmed seni Harju- ja Ida-Virumaal kehtinud piirangud lõppevad automaatselt. Kuid see on Kiige sõnul vähetõenäoline.