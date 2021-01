ERR Soomes: paljude Eesti elanikeni polnud Soome uued piirangud jõudnud

Helsingi läänesadama terminali väljumisuksed avanesid kolmapäeval väga harva. Iga laevaga tuli Helsingisse vaid sadakond inimest ja suurem osa neist olid autoga liikuvad kaubavedajad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sadamas ootas reisijaid kõigepealt tervisenõustamine ja koroonatesti pakkumine, seejärel piirikontroll.

"Reisijal peab olema kaasas tööandja teatis riiki sisenemise põhjendustega ning hea on võtta kaasa kõik reisi töist iseloomu tõendavad dokumendid, muu hulgas tööleping," selgitas läänesadama piirivalveüksuse juht Joona Casten.

Teave selle kohta, et paljusid Soomes tööl või isiklikel põhjustel käinud inimesi kolmapäeval alanud 30-päevase perioodi ajal enam riiki ei lubata, polnud ilmselt kõigini jõudnud - Helsingi piirivalve pidi esimese ööpäeva jooksul saatma tagasi Tallinna sama palju reisijaid kui tavaliselt nädalaga.

"Tagasisaatmine korraldatakse võimalikult kiiresti, et reisija ei peaks asjatult ootama. /.../ Võib-olla kohe sama või järgmise laevaga ei jõua (tagasi saata), aga järgmise võimaliku laevaga küll," rääkis Casten.

Mis aga puutub Soome valitsuse kavasse teha koroonatest kõikidele riiki sisenejatele, siis esilagu on tegemist siiski vabatahtliku teenusega. Kohustuslikkust ei võimalda praegu Soome seadus ning lisaks pole põhjanaabritel selleks ka piisavalt võimekust.

"Esialgu kindlasti mitte. See on meil suur pingutus ning kindlasti esimeste päevade jooksul suudame testida vaid osa reisijatest. Veokijuhte me näiteks

pole võimelised praegu testima," ütles Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi valmidusjuht Pekka Tulokas.

Infot Soome sisenemise eelduste kohta on võimalik saada Soome tööministeeriumi ning piirivalve kodulehelt.