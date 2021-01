Neljapäeva öö on pilvine. Mandril sajab lund, aga sadu on enamasti nõrk. Läänekaare tuul nõrgeneb 2 kuni 7 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on nõrga lume võimalus eelkõige Eesti idaservas. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on -1 kuni -4, saarte rannikul 0 kraadi ümber.

Päeval on pilves taevas ka selgimisi. Lumelisa saab Eesti idaserv ja tõenäoliselt ka saared. Tuul on nõrk, vaid Liivi lahel tõuseb kagutuul 5 kuni 10 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, saarte rannikul kuni +1 kraadi.

Reedel toob madalrõhkkond kerget lumelisa. Laupäev täiendab lumevaru. Tugev see sadu ei ole, aga ööpäevane lisa kokku võib olla 3 kuni 5 sentimeetrit, ida pool paar-kolm sentimeetrit enamgi. Ilm on mõõdukalt külm, aga tugevnev põhjatuul muudab enesetunde kõledaks.

Pühapäeval sadu ja pilvekiht hõrenevad ning sissejuhatus uuele nädalale võib tulla krõbedama külmaga.