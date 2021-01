MKM pani 1,26-miljonilise alghinnaga müüki Tallinnas asuva kontorihoone

Kinnistul asuv hoone on kolmekorruseline, lisaks on majal soklikorrus. 1982. aastal kasutusele võetud hoone netopind on 2223 ruutmeetrit. Majas tehti 2000. aastal kapitaalsem ümberehitus, kui vahetati välja tehnovõrgud, renoveeriti välisfassaad ja katus ning uuendati siseviimistlust.

Kinnistu pindala on napilt alla 2000 ruutmeetri.

Hoone kõik korrused on kasutusel bürooruumidena ning sinna juurde kuuluvate sanitaar-, olme- ja koosolekuruumidena.

Võõrandatav kinnistu asub Põhja-Tallinna linnaosa alguses Sõle tänava ääres sisekvartalis, Pelgulinna sünnitusmaja vahetus läheduses. Kinnistul asuv hoone (Sõle 23a) on osaliselt kokku ehitatud naaberkinnistul paikneva hoonega.

Kinnistu alghind on enampakkumisel 1,26 miljonit eurot. Oksjon toimub 18. veebruaril, tagatisraha (126 000 eurot) peab laekuma hiljemalt päev varem.