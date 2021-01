ERR-i tellitud Turu-uuringute küsitluse järgi oli Keskerakonna toetus muust rahvusest valijate seas 43 protsenti, mis on erakonna jaoks rekordmadal tase. Parematel aegadel on Keskerakonna toetus selles valijagrupis olnud üle 80 protsendi.

Stambergi sõnul mõjus Keskerakonna valijatele Reformierakonnaga valitsuse tegemine negatiivselt. Stamberg rääkis, et eriti just venekeelsete valijate seas ei unustata Pronkssõduri ära viimist, samuti mõjutab toetust rohelepe ja töökohtade võimalik kadumine Ida-Virumaal.

Samost tõstis aga esile, et Keskerakond on Ida-Virumaal ja venekeelse elanikkonna seas kaotanud toetust juba mitmeid kuid järjest. "See on olnud pidev protsess, see ei juhtunud paar nädalat tagasi," lausus ta.

Stamberg lisas veel, et õiglase ülemineku fondi summad ei ole võrreldavad selle rahaga, mis liigub energiasektoris Ida-Virumaal. Stambergi sõnul puudub plaan, kuidas sealse elanikkonna töömuresid leevendada.

Samosti sõnul võis Reformierakonnaga valitsuse loomine hirmutada ka maapiirkondades elavaid eestikeelseid valijaid.

Stambergi sõnul oli oma mõju kindlasti ka abielureferendumi ümber tekkinud arutelul. Venekeelsed valijad on tema sõnul selgelt konservatiivsemad. Samost lisas, et ka tüüpiline Keskerakonna valija on üsna konservatiivse hoiakuga.

Nii Samost kui ka Stamberg aga märkisid, et kohalikud valimised on ees ja ilmselt on oodata, et Keskerakond asub oma valijaskonna suunas vastavate sõnumitega tööle.

Rääkides EKRE-st, ütles Stamberg, et sealt on oodata samuti tugevaid sõnumeid.

Eesti 200 toetuse languse kohta ütles Urmet Kook, et nüüd, kus Reformierakond on saanud valitsuses peaministrikoha, on Reformierakonna ja Eesti 200 vahel kõhklejad valinud Reformierakonna. Eesti 200 suur toetuse tõus tuli Koogi sõnul selgelt enda vastandamisest eelmise valitsuskoalitsiooniga.

Samost rääkis, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond on kõige õnnetumas seisus. "Nad saavad ilmselt ka olema ainus erakond, kes kogu valimistsükli jooksul on üksnes opositsioonis olnud," lausus Samost. Ta lisas, et sotside jaoks võib väljakutseid esitada ka opositsioonitöö koos Isamaa ja eriti EKRE-ga.

Stamberg rääkis, et kohalikest valimistest rääkides on küsimus, kas sotsid üldse Tallinna linnavolikokku sisse saavad.

Löögi sotside häältesaagile kohalikel valimistel annab ka Rainer Vakra lahkumine poliitikast.