Koduse koroonakiirtesti kasutuselevõtt nõuab vastavaid regulatsioone

Mitmel pool Euroopas on juba kasutusel kodused koroonaviiruse kiirtestid, kuid Eestis need lähiajal masskasutusse ei jõua. Selfdiagnosticsi juhataja Marko Lehes ütles, et koduse kiirtesti kasutuselevõtt nõuab vastavaid regulatsioone.

Lehes tutvustas "Ringvaates" koroonaviiruse kiirteste, mis praegu on Eestis mõeldud kasutamiseks vaid professionaalselt.

Tema sõnul on mitu Euroopa riiki läinud seda teed, et on võtnud vastu vastavad regulatsioonid, mis võimaldavad testi kasutada ka koolides ja kodudes lapsevanema või õpetaja järelevalve all.

Näiteks Saksamaal lubatakse seda testi kasutada töökohtadel ja hooldekodudes, Austrias teevad kiirtesti kooliõpilased igal esmaspäeval, Prantsusmaal on see kasutusel lennujaamades. Saksamaa tegutseb praegu selle nimel, et testi ka kodudes kasutada.

"Test on arendatud selleks, et seda saaks kodus kasutada, aga regulatsioonide tõttu on see professionaalseks kasutamiseks," ütles Lehes.

Lehes ütles, et PCR-test on arstide töövahend ja kõige täpsem, aga masstuvastamiseks sobib kiirtest hästi, sest see on odavam, kiire ja võimaldab tuvastada asümtomaatseid nakatunuid, kes tegelikult PCR-testimisse ei jõuagi, sest neil mingeid kaebusi ei ole.

"Selleks see ongi riikides kasutusel, et selleks ongi riikides kasutusel, et skriinida odavamate meetoditega, et saada rohkem pihta võimalikele koroonapositiivsetele. See on täiendav võimalus, mida riigid kasutavad," lisas Lehes.

Terviseameti juht Üllar Lanno märkis, et PCR-test on meditsiiniliseks vajaduseks mõeldud, sest aitab määrata ära näiteks patsiendi ravitaktika ja see on täpsem. Kiirtesti juba mõnel pool tema sõnul kasutatakse. Ta tõi näiteks juhtumi, kus Narva haigla nakkuskoldes olevad töötajad pidid jääma eneseisolatsiooni, seal igal hommikuti testiti töötajaid kiirtestiga ja lubati need inimesed tööle tagasi, kes andsid negatiivse tulemuse.

Lanno hinnangul võiks koolid olla vabalt kohad, kus kiirtesti kasutada.

Terviseameti juhi sõnul peaks enne laiemat kasutuselevõttu õppima kiirteste natuke paremini kasutama. "Et tekiks kindel oskusteave ja ka käsitlusoskus nendele testidele, et need testid ise ei toodaks seda kurja juurde, kus ühiskonnas hakkab nakkus jälle tõusma. Inimene võib ju öelda, et test oli negatiivne, aga kui see pole tehtud täpsusega nagu laboris tehakse, siis tegelikult pole temast kasu," selgitas Lanno.

Lanno ütles, et kuna ühiskonnas vaktsineerituse tase järjest tõuseb, siis see annab ka antigeeniteste järjest rohkem kasutusele võtta. "Ma ei välista, et järgnevatel aastatel on see võimalus olemas ja neid on palju laiemalt kasutuses kui täna. Julgen arvata, et järgmise aasta perspektiiv," ütles ta.

Lehes ütles, et Selfdiagnostics oleks valmis juba praegu seda testi laiaks tarbeks pakkuma.