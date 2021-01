Reedel sajab mitmel pool lund

Neljapäeva hilisõhtul sajab saartel lund ning reede kesköö paiku jõuavad Ida-Eestisse lumepilved, mis edasi lääne poole liiguvad. Enne südaööd puhub saartel ida- ja kagutuul, pärast keskööd pöördub kõikjal põhjakaarde, puhudes 2 kuni 7, mere ligidal iiliti 10 meetrit sekundis. Külma võib kohati olla -10, kuid üldiselt jääb -2 kuni -7 kraadi vahele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb pilvine ja mitmel pool sajab lund. Tuul on põhjakaarest 2 kuni 8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Termomeeter näitab -1 kuni -4 kraadi.

Ka päeval on pilvine ja sajab lund. Pärastlõunal jõuab Eesti idapiirile tihedam sajuala, mis õhtul lääne suunas laieneb. Põhjakaare tuul puhub 4 kuni 9, saartel ja põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Temperatuur püsib -1 ja -4 kraadi vahemikus.

Edaspidi talv jätkub. Natuke tuleb lund juurde ning miinuskraadid püsivad üle Eesti. Laupäeval on loodetuul puhanguline ning eelkõige saartel ja rannikul on tuisku. Üldiselt püsib taevas pilvine, vaid kohati on natuke päikest näha.