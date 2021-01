Portugali valitsuse kinnitusel on piiri sulgemine vajalik, sest riiki on tabanud pandeemiaaja seni kõige hullem haiguspuhang ning haiglad töötavad toimetuleku piiril.

Nii nakatumiste kui ka surmade nädala keskmise osas on Portugal praegu kogu maailmas esikohal.

Riigis on suletud kõik mittevajalikud teenused. Kaugtööle on suunatud kõik, kellel see võimalik ning koolid on kinni. Piiranguist hoolimata napib haiglates voodikohti ja hapnikku ning arstid ja õed on üle töötanud.