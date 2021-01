Pariisis levib sõidujagamisteenuse kasutamine öise liikumiskeelu rikkumiseks - kliendid kasutavad ära asjaolu, et autojuhtidel pole õigust küsida, kas neil ikka on öise liikumise luba.

Pariislaste uue liikumiskeelu rikkumise nõksu jälile on jõudnud nii Prantsusmaa telekanal France 24 kui ka uudisteagentuur Reuters, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reutersi reporterile olid Pariisis sõidujagamisteenust pakkuvad autojuhid üsna lahkesti nõus rääkima, mis öötundidel Pariisi tänavail tegelikult toimub.

"Paljud minu reisijad usuvad, et sõidujagamisteenuse või ka tavalise takso puhul on vahele jäämise võimalus väiksem. Mõned küsivad autosse istudes otse: "Kas politsei meid kinni peab? Kas selle autoga on riskantne sõita? Kui tihti teid kontrollitakse?" rääkis Boris Czajka.

Autojuhtide jutust selgub, et kuigi nende kliendid muidugi liikumiskeeldu rikuvad, on üleastumised valdavalt väikesed.

"Nad teavad, et nad teevad midagi keelatut, nad teavad, et neid võib ehk pidada seaduserikkujaiks, aga nad sõidavad kolleegi või sõbra juurde napsu võtma, sest liikumiskeeld on neid ära tüüdanud. Mõned neist elavad täitsa üksi ja vajavad veidi sõbrakätt," rääkis Soufiane.

Siiski on olnud juhtumeid, kus sõidetakse ka 70 või rohkema osavõtjaga erapidudele.

Pariisi kohvikud, restoranid ja baarid on väikeste pausidega kinni olnud juba pea aasta ning linna elanikud tunnevad, et nad ei jaksa enam kodus istuda.

"Ma pean ennast emotsionaalselt ja vaimselt korras hoidma. Sellistel aegadel tuleb paratamatult langetada otsuseid ja minu otsus on tellida pärast tööd sõidujagamisauto. Mitte iga päev, aga paar korda nädalas," ütles Pariisis elav ameeriklane.

Pariisi politsei hoiatab, et ka taksosid ja sõidujagamisautosid kontrollitakse pisteliselt, seega on ka seal võimalik reeglite rikkumisega vahele jääda. Reeglirikkujad aga teavad, et politsei ei suuda kõiki sõite jälgida ning eriti just lühikeste otste puhul tõenäoliselt vahele ei jääda.