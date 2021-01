Nädalavahetus algab lumesaju ja tuisuga

Laupäeva öö on pilvine, sajab lund ja kohati tuiskab. Puhub põhja- ja loodetuul 5 kuni 12, rannikul kuni 15 ja saartel iiliti 18 meetrit sekundis. Kirde-Eestis valitseb idakaare tuul 4 kuni 10 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 6 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on samuti pilvine ja mitmel pool sajab lund, rannikualadel kohati ka tuiskab. Põhja- ja loodetuul puhub 5 kuni 9, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Temperatuur küündib -2 kraadist -4 kraadini.

Päeval selgemaks ei lähe ja lumesadu jätkub, kohati ka veel tuiskab. Tuul on läänekaarest 5 kuni 11, saartel ja looderannikul loodest kuni 18 meetrit sekundis. Kirde-Eestis on tuul muutlik ja mõõdukas. Miinuskraade on 1 kuni 4.

Pühapäeval sajab veel aeg-ajalt kergelt lund ning tuul mere kohal nõrgeneb. Uuel nädalal saabub lund juurde, iga päev seda mõnes paigas natuke sajab. Miinuskraadid püsivad ja võivad kohati taas päris krõbedaks kujuneda.